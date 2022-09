Dopo l’ammutinamento la Spagna femminile è diventata… il Real Madrid

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 30 settembre 2022) Inaspettavano tutti le prime convocazioni post-ammutinamento della nazionalespagnola. El Paìs sta facendo la diretta della conferenza stampa, per dire. Il ct Jorge Vilda, sfiduciato da 15 tra le giocatrici più forti del mondo per questioni di varia natura (sostanzialmente tecnici, non riguardanti abusi) ha svelato la nuova lista. Che in pratica coincide con il, visto che le giocatrici delnon avevano aderito alla protesta. Mancano ovviamente le 15 “reiette”: Patri Guijarro, Mapi León, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Sandra Paños, Andrea Pereira e Clàudia Pina del Barcellona, ??Batlle, Aleixandri, Ouahabi, Ainhoa ??Vicente, Lucía García, Lola Gallardo, Amaiur Sarriegi e Nerea Eizagirre. Più Jennifer Hermoso e Irene Paredes, che avevano appoggiato le compagne. Fuori ...