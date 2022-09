CORPO LIBERO, serie in 6 puntate tratto dal romanzo di Ilaria Bernardini (Di venerdì 30 settembre 2022) Basato sull’omonimo romanzo di Ilaria Bernardini, CORPO LIBERO ha al suo centro giovinezza e rischio, voglia di crescita e paura di cambiare, mentre si alternano competizione sfrenata e amicizia inossidabile, violenza fisica e psicologica, patti di sangue, baci e fughe notturne, prove di resistenza e allucinazioni da farmaci. CORPO LIBERO è un thriller ambientato nel mondo della ginnastica artistica femminile tratto dal romanzo di Ilaria Bernardini (ed. Mondadori) e scritta da Chiara Barzini, Ilaria Bernardini, Ludovica Rampoldi e Giordana Mari. È il racconto della fabbricazione di una spettacolare bomba a orologeria, la forza centrifuga dell’adolescenza ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 30 settembre 2022) Basato sull’omonimodiha al suo centro giovinezza e rischio, voglia di crescita e paura di cambiare, mentre si alternano competizione sfrenata e amicizia inossidabile, violenza fisica e psicologica, patti di sangue, baci e fughe notturne, prove di resistenza e allucinazioni da farmaci.è un thriller ambientato nel mondo della ginnastica artistica femminiledaldi(ed. Mondadori) e scritta da Chiara Barzini,, Ludovica Rampoldi e Giordana Mari. È il racconto della fabbricazione di una spettacolare bomba a orologeria, la forza centrifuga dell’adolescenza ...

