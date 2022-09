Calcio: Brighton, De Zerbi all'esordio 'Posso fare un buon lavoro' (Di venerdì 30 settembre 2022) "Il Liverpool fra le migliori squadre al mondo ma credo nei miei giocatori" Brighton (INGHILTERRA) - "Penso di poter fare un buon lavoro". Per Roberto De Zerbi è arrivato il momento del debutto in ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) "Il Liverpool fra le migliori squadre al mondo ma credo nei miei giocatori"(INGHILTERRA) - "Penso di poterun". Per Roberto Deè arrivato il momento del debutto in ...

