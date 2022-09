Agenzia_Ansa : Le Borse europee peggiorano mentre aumentano le preoccupazioni per una recessione economica globale, con l'intensif… - TgLa7 : #Borsa: Europa a picco dopo #WallStreet, Milano -2,5% #Mps sospesa, perde il 14,7%. Stellantis e Pirelli il 5% - fisco24_info : Borsa: Milano solida (+1,3%) con banche, non teme Moody's: Piazza Affari migliore in Europa in partenza, debole Mps - marcuspascal1 : RT @AntScibilia: Prima di quanto possiamo immaginare ci sara il crollo il crollo dell'impero 'occidentale' Prepariamoci Borsa: Europa in n… - fisco24_info : Borsa: Europa parte in cauto aumento, Londra +0,2%: Positivo l'avvio dei listini azionari di Mosca, indice Moex +1% -

In Piazza Affari, di qualche frazione la migliore ine che non sembra temere il giudizio di Moody's sull'Italia atteso in serata, il titolo migliore nel paniere a elevata capitalizzazione è ...Mercati azionari del Vecchio continente in lieve aumento in apertura di seduta: dopo i bruschi cali della vigilia, ladi Londra sale dello 0,2%, con Francoforte in crescita dello 0,7%, Parigi e Madrid dello 0,6%, Amsterdam dello 0,4%. Positivo anche l'avvio dei listini azionari di Mosca: l'indice Moex sale di ...(ANSA) - MILANO, 30 SET - Mercati azionari del Vecchio continente in lieve aumento in apertura di seduta: dopo i bruschi cali della vigilia, la Borsa di Londra sale dello 0,2%, con Francoforte in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...