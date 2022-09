Allegri, senti Ambra: 'Un anno di psicoterapia per il mio ultimo ex, ora sono guarita' VIDEO (Di venerdì 30 settembre 2022) Ambra Angiolini non nomina Massimiliano Allegri, ma fa un chiaro riferimento all'allenatore della Juventus. La giudice di X Factor ha parlato... Leggi su calciomercato (Di venerdì 30 settembre 2022)Angiolini non nomina Massimiliano, ma fa un chiaro riferimento all'allenatore della Juventus. La giudice di X Factor ha parlato...

cmdotcom : #Allegri, senti #Ambra a #XFactor: 'Un anno di psicoterapia per il mio ultimo ex, ora sono guarita' VIDEO - sportli26181512 : Juve, senti Sissoko: 'Pogba e Di Maria mancano, senza risultati meglio cambiare Allegri' VIDEO: L'ex centrocampista… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, senti Danilo: “Sappiamo quello che ci serve per tornare a vincere” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA h… - TuttoJuve24 : Juventus, senti Danilo: “Sappiamo quello che ci serve per tornare a vincere” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, senti Beccantini: “Difficile il rapporto tra Allegri e Bonucci” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA http… -