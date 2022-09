Agguati tra clan rivali Bari | 4 arresti per tentato omicidio

(Di venerdì 30 settembre 2022) I carabinieri dihanno arrestato e portato in carcere quattro uomini, mentre una donna è stata sottoposta all'obbligo di dimora, con le accuse, a vario titolo, di concorso in duplice...

CREANTO7 : @FannyAd00282524 @EnricoLetta Grazie @EnricoLetta C'hai provato con onestà coerenza e una buona dose di coraggio.… -

I carabinieri di Bari hanno arrestato e portato in carcere quattro uomini, mentre una donna è stata sottoposta all'obbligo di dimora, con le accuse, a vario titolo, di concorso in duplice tentato ...Comincia così il viaggio di Michele Strogoff che,pericoli e, proverà con grande audacia a portare a termine il proprio compito. Un classico del padre della fantascienza, trasposto in ...I carabinieri di Bari hanno arrestato e portato in carcere quattro uomini, mentre una donna è stata sottoposta all'obbligo di dimora, con le accuse, a vario titolo, di concorso in duplice tentato omic ...Notizie Bari. Il 19 marzo scorso in viale delle Regioni al San Paolo di Bari, tre uomini spararono a un ragazzo e alla sua fidanzata ...