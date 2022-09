Se l’on Marco Intravaia si dimetterà da consigliere comunale sarà corsa alla carica di presidente

Leggi su filodirettomonreale

(Di giovedì 29 settembre 2022) MONREALE –orevolesidao no? È questa una domanda che si pongono in tanti, interessati agli sviluppi che, se ci, la decisione del neo deputato regionale di Fratelli d’Italia di lasciare il consiglio comporterebbe. Se, in questa eventualità, è certo che la sua poltrona dispetterà a Giada Adelfio, prima dei non eletti nella lista di Diventerà Bellissima (nella quale era stato eletto), non è per niente scontato chi andrebbe a rivestire ladidel consiglio. Unaambita, certamente per il prestigio istituzionale che comporta, ma anche, da non sottovalutare, per ...