Sci | ad Aosta i candidati Falez e Maldifassi | due ricette diverse per la Fisi del futuro

Aosta, 29 set. - (Adnkronos) - Prosegue l'avvicinamento all'assemblea nazionale della Fisi - Federazione italiana sport invernali, che il 15 ottobre a Milano eleggerà il nuovo Presidente nazionale per il prossimo quadriennio. Ad Aosta, nella sede del comitato regionale Asiva, due dei candidati alla presidenza, Alessandro Falez e Stefano Maldifassi, hanno presentato il proprio programma elettorale a dirigenti e tesserati delle discipline invernali del Comitato valdostano. "La nostra federazione è ricca di storia e di opportunità; la federazione a cui aspiro deve però fare un passo in avanti rispetto a quanto realizzato di buono finora, per diventare una federazione con una visione moderna, nuova, partecipata, forte e soprattutto vincente - ha dichiarato Alessandro Falez

