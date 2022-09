Rocchi sull’errore di Serra: “Bello come i giocatori hanno capito il momento” (Di giovedì 29 settembre 2022) Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A, ha parlato dell'evidente errore di Marco Serra in occasione di Milan-Spezia dello scorso anno Leggi su pianetamilan (Di giovedì 29 settembre 2022) Gianluca, designatore arbitrale di Serie A, ha parlato dell'evidente errore di Marcoin occasione di Milan-Spezia dello scorso anno

PianetaMilan : #Rocchi sull’errore di #Serra: “Bello come i giocatori hanno capito il momento” #ACMilan #Milan #SempreMilan - paolocolocci : RT @Gimax38: Dichiarazioni assurde di #Gravina e #Rocchi sull'errore di #juventussalernitana. Se non si ha la copertura totale del campo di… - Chivas01233895 : RT @Gimax38: Dichiarazioni assurde di #Gravina e #Rocchi sull'errore di #juventussalernitana. Se non si ha la copertura totale del campo di… - de_rock_00 : RT @Gimax38: Dichiarazioni assurde di #Gravina e #Rocchi sull'errore di #juventussalernitana. Se non si ha la copertura totale del campo di… - HeyAmicoDelSole : RT @Gimax38: Dichiarazioni assurde di #Gravina e #Rocchi sull'errore di #juventussalernitana. Se non si ha la copertura totale del campo di… -