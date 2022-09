Pensionati INPS | niente più file in Posta | ora basta fare così

(Di giovedì 29 settembre 2022) L’immagine di una lunga fila allaanche solo per una informazione deve andare in soffitta, ecco come potete risolvere tutto in pochi minuti e senza perdere tempo Sia che siatesia che siate lavoratori, l’idea di dover avere a checon laspesso non è entusiasmante a causa delle lunghe code L'articolo proviene da Consumatore.com.

... in tutti i casi si tratta di versamenti che vanno fatti alle relative casse previdenziali (l'nel caso dei) e che incidono sull'assegno. L'importo lordo, infatti, è diverso dal netto ...Bonus 150 euro per iAil'indennità viene corrisposta automaticamente dall'a novembre. Per averla bisogna essere residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti ...L'INPS ha chiarito come deve essere verificato il requisito reddituale per richiedere il bonus, tuttavia rimangono ancora diversi dubbi sulla concorrenza dei contributi previdenziali versati volontari ...Reddito di Cittadinanza, la misura di sostegno alle famiglie italiane è in bilico: Fratelli d'Italia lo abolirà