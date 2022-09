Occhio al distributore | ecco come ti truffano dal benzinaio | la scoperta di Striscia la Notizia

(Di giovedì 29 settembre 2022) Una vera e propria truffa quella notata dala. A spiegarla, nella puntata di giovedì 29 settembre è Max Laudadio. L'inviato del tg satirico di Canale 5 è stato raggiunto da una segnalazione: a giugno un telespettatore segnalava che undi benzina, anche una volta staccata dall'auto la pompa, continuava a scorrere. Un'anomalia verificatasi a giugno, ma che si è ripresentata a settembre. E così Laudadio ha voluto vederci chiaro: "Gli 0,20 litri non sono mai arrivati all'auto - conferma l'inviato arrivato sul posto -. Proprio questo, dove c'è la fila per i prezzi bassi, guadagna da tutti". Insomma una vera e propria beffa che arriva quando i prezzi del carburante sono tutt'altro che bassi. Eppure quellada Laudadio non è la prima truffa. ...

occhio_notizie : Spari al distributore di carburanti, paura in serata a #Barra >> -

Altalex

... strategico Data di uscita: 29 Settembre 2022 Sviluppatore: Toukana Interactive: ... con il passare delle stagioni e il cambiare dei colori, Dorforomantik restituisce un colpo d'...Quando, invece, ci si trova alper fare rifornimento è più conveniente preferire la ... le app o i servizi online disponibili, molti dei quali gratuitamente, per tenere sott'le ... Risparmio energetico, nuovi obblighi in arrivo da Bruxelles - Podcast StampaSi conferma la spaccatura in due della Campania nella distribuzione dei collegi uninominali alla Camera e al Senato. Con il dato definitivo del collegio uninominale di Caserta alla Camera, vinto ..."Quando c'è una sconfitta, come nel caso del Pd, è bene che un leader non cerchi capri espiatori a cui addossare la responsabilità": ascoltate le parole di Conte ...