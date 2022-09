No! Questo video non mostra l’astronauta Karen Nyberg davanti a un Green Screen (Di giovedì 29 settembre 2022) Lo spazio è un tema in grado di raccogliere ammirazione e interesse, ma anche scetticismo. Ai molti spettatori che assistono affascinati alle imprese degli astronauti si affiancano i cospirazionisti secondo cui non solo la specie umana non ha mai messo piede sulla Luna, ma l’intero lavoro della Nasa non sarebbe altro che uno show. L’ultima fake a riguardo si basa su un video in circolazione sui social. Per chi ha fretta: Un video in cui una donna fa finta di far fluttuare degli oggetti davanti a un Green Screen è stato condiviso sui social Secondo gli utenti è la prova del fatto che il lavoro degli astronauti e della Nasa non sia altro che una grande farsa In realtà il video non riprende un’ex astronauta: è uno sketch realizzato da una coppia di terrapiattisti Analisi «Fake ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 settembre 2022) Lo spazio è un tema in grado di raccogliere ammirazione e interesse, ma anche scetticismo. Ai molti spettatori che assistono affascinati alle imprese degli astronauti si affiancano i cospirazionisti secondo cui non solo la specie umana non ha mai messo piede sulla Luna, ma l’intero lavoro della Nasa non sarebbe altro che uno show. L’ultima fake a riguardo si basa su unin circolazione sui social. Per chi ha fretta: Unin cui una donna fa finta di far fluttuare degli oggettia unè stato condiviso sui social Secondo gli utenti è la prova del fatto che il lavoro degli astronauti e della Nasa non sia altro che una grande farsa In realtà ilnon riprende un’ex astronauta: è uno sketch realizzato da una coppia di terrapiattisti Analisi «Fake ...

