Letta stoppa corsa candidature congresso | prima discutiamo temi

(Di giovedì 29 settembre 2022)la discussione, poi i nomi. Enricoconvoca la direzione Pd e cerca dire sul nascere laall'auto-candidatura aldel partito. Il segretario non intende ripresentarsi, ma nemmeno vuole assistere ad unascomposta che rischia di esporre il partito alle incursioni esterne, dal centro e da sinistra, e tantomeno a delle assise centrate sull'eventualità di riallacciare un'alleanza con Giuseppe Conte. Perché, appunto, il più grande timore è quello di uno scenario tipo Ps francese, con le Opa ostili dei centristi e del Movimento 5 stelle. "Verso ildel nuovo Pd - scrivesu Twitter - Convocheremo giovedì 6 la direzione. Per un percorso congressuale inclusivo e aperto che vada alla radice dei problemi e ...

Roma, 28 set. (askanews) - Prima la discussione, poi i nomi. Enrico Letta convoca la direzione Pd e cerca di stoppare sul nascere la corsa all'auto-candidatura al congresso del partito. Il segretario non intende ripresentarsi, ma nemmeno vuole assistere ad una corsa scomposta che rischia di esporre il partito alle incursioni esterne, dal centro e da sinistra, e tantomeno a delle assise centrate sull'eventualità di riallacciare un'alleanza con Giuseppe Conte. Perché, appunto, il più grande timore è quello di uno scenario tipo Ps francese, con le Opa ostili dei centristi e del Movimento 5 stelle."Verso il Congresso del nuovo Pd - scrive Letta su twitter - Convocheremo giovedì 6 la direzione. Per un percorso congressuale inclusivo e aperto che vada alla radice dei problemi e ... Orlando propone un accordo fra tutti per mettere in campo una risposta efficace alla maggioranza in Parlamento. "Idea non matura", replica il leader di Azione ...