La Lega vuole il Viminale per usarlo ancora come propaganda | ' Salvini ha fatto bene'

Paola06102138 : RT @ChiodiDonatella: #Maroni si fa venire il mal di pancia e vuole un nuovo segretario nella #Lega. Sa già chi. Via #Salvini. Ma prima deve… - JosephGhorna : @GiorgiaMeloni ora ha due possibilità, continuare sulla stessa strada di #Draghi o al primo svincolo tornare nella… - cirelligianluc : @marattin Minchia, ci volevano i grafici per stabilirlo?? Se approfondisce meglio vedrà che FI è stato votato dai p… - cpetacci : Lega, Maroni fa il nome di Zaia e lancia la federazione con Forza Italia - FrancescoMicol6 : @LegaSalvini Questi della lega si fanno gli incitamenti il gruppo dirigente si vuole salvare il posto, avete falli… -

Lail Viminale per trasformarlo nel centro della propaganda e dell'odio come abbiamo visto tristemente nei mesi in cui Salvini è stato ministro, dei cosiddetti porti chiusi e di tutte le frasi ..." Ora si parla di un congresso straordinario della. Ci. Io saprei chi eleggere come nuovo segretario. Ma, per adesso, non faccio nomi. Stay tuned ", aveva detto pochi giorni fa. E oggi ha ...L'ex governatore della Lombardia propone di far nascere una federazione tra Carroccio e Forza Italia: "È una cosa buona e giusta". E chiede di eleggere Luca Zaia al posto di Salvini ...Qualche idea ce l’abbiamo pic.twitter.com/XnEmeEFPVk — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 28, 2022 Salvini: “Serve qualcuno che difenda confini, ho qualche idea”. “Ci vuole qualcuno che tor ...