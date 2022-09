Escluse 500 parti civili al processo per Ponte di Genova

robanza1 : RT @TgLa7: Ponte Morandi, l'udienza di oggi è stata dedicata alla costituzione di chi ha inteso presentarsi come parte civile. Oltre 700 ch… - antimafia2000 : Ponte Genova: escluse circa 500 parti civili dal processo - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #PonteMorandi, 500 parti civili su 700 escluse dal processo. Lo hanno deciso i giudici durante la sesta udienza, a #Genov… - Givingvoiceit : RT @TgLa7: Ponte Morandi, l'udienza di oggi è stata dedicata alla costituzione di chi ha inteso presentarsi come parte civile. Oltre 700 ch… - TgLa7 : Ponte Morandi, l'udienza di oggi è stata dedicata alla costituzione di chi ha inteso presentarsi come parte civile.… -

Lacrime ma questa volta di gioia per i parenti delle vittime del crollo del ponte Morandi, il viadotto autostradale collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone. Lacrime in mezzo agli ...Sono stati stanziati nel periodo 2018/2020 la quasi totalita' dei circamilioni di cui 314 per la demolizione e sgombero delle aree, ricostruzione del ponte e delle opere accessorie; 39,35 ...Il collegio del Tribunale di Genova ha escluso anche enti, aziende, sindacato dei pensionati. La delusione degli ex sfollati di Via Porro e dei legali di Assoutenti.I legali degli imputati hanno chiesto l’annullamento degli atti della chiusura delle indagini e dell’indicente probatorio per una lesione del diritto di difesa. In subordine hanno chiesto di sollevare ...