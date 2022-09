Elezioni, le date del turno straordinario per i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose (Di giovedì 29 settembre 2022) Sono fissate per domenica 27 novembre 2022 le votazioni nei comuni di Cutro (Crotone), Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) e Pratola Serra (Avellino), sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso. Lo fa sapere con una nota il Ministero dell'Interno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 settembre 2022) Sono fissate per domenica 27 novembre 2022 le votazioni neidi Cutro (Crotone), Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) e Pratola Serra (Avellino),per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso. Lo fa sapere con una nota il Ministero dell'Interno. L'articolo .

