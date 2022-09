Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, Netflix rimuove il tag LGBTQ dopo le proteste (Di giovedì 29 settembre 2022) La protesta della comunità LGBTQ dopo la scelt di Netflix di usare il suo tag per identificare la controversa serie true crime Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer. Netflix ha deciso di eliminare il tag LGBTQ dalla serie Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer dopo le proteste degli spettatori e della stessa comunità LGBTQ. la serie sul serial killer di Milwaukee aveva ricevuto il tag LGBTQ, ma in molti non apprezzato questa categorizzazione. Netflix usa i tag su serie tv e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 settembre 2022) La protesta della comunitàla scelt didi usare il suo tag per identificare la controversa serie true crime: Ladiha deciso di eliminare il tagdalla serie: Ladiledegli spettatori e della stessa comunità. la serie sul serial killer di Milwaukee aveva ricevuto il tag, ma in molti non apprezzato questa categorizzazione.usa i tag su serie tv e ...

