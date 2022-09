Cosa ne facciamo di questi 3? (Di giovedì 29 settembre 2022) La scorsa settimana ho guardato Smackdown, e mi sono per un attimo bloccato al match tra Strowman e Otis. Mentre lo guardavo, infatti, non potevo fare a meno di farlo con una punta di amarezza. Mi sono chiesto il perché, e il perché è semplice: Per quei due, e per Chad Gable, non vedo prospettive future. Allora mi chiedo, e chiedo a voi, Braun può avere un futuro? Perché la WWE non valorizza Chad Gable? Perché si è tolto ad otis l’unica arma del suo successo, e cioè il suo lato comedy? Partiamo con ordine Allora, partiamo da Braun Strowman. Il Mostro (adesso anche) tra i mostri non mi è mai piaciuto molto, ma questi sono gusti personali. Troppo “esagitato”, al limite del puerile in certe sue reazioni, che non si sposano granché col personaggio di Mostro. Poi se ci aggiungi che sul ring non è “saldo”, come dovrebbero essere i giganti, la ricetta è completa. ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 29 settembre 2022) La scorsa settimana ho guardato Smackdown, e mi sono per un attimo bloccato al match tra Strowman e Otis. Mentre lo guardavo, infatti, non potevo fare a meno di farlo con una punta di amarezza. Mi sono chiesto il perché, e il perché è semplice: Per quei due, e per Chad Gable, non vedo prospettive future. Allora mi chiedo, e chiedo a voi, Braun può avere un futuro? Perché la WWE non valorizza Chad Gable? Perché si è tolto ad otis l’unica arma del suo successo, e cioè il suo lato comedy? Partiamo con ordine Allora, partiamo da Braun Strowman. Il Mostro (adesso anche) tra i mostri non mi è mai piaciuto molto, masono gusti personali. Troppo “esagitato”, al limite del puerile in certe sue reazioni, che non si sposano granché col personaggio di Mostro. Poi se ci aggiungi che sul ring non è “saldo”, come dovrebbero essere i giganti, la ricetta è completa. ...

ScaltritiLab : Abbiamo letto dai vari provita che l’ovulo fecondato sarebbe già un essere umano o che vogliono aprire cimiteri per… - AntoVitiello : #Scaroni: 'Impossibile ristrutturare #SanSiro. Come facciamo a giocare 50 partite con un mega cantiere in cui ogni… - ItaliaViva : “Io vi chiedo di essere attivi in questa campagna elettorale perché ho l'impressione che se facciamo tutti uno sfor… - PatrizSarda : RT @ScaltritiLab: Abbiamo letto dai vari provita che l’ovulo fecondato sarebbe già un essere umano o che vogliono aprire cimiteri per feti.… - n3m0scrapbook : @alfredodattorre @francofontana43 Di cosa siamo sicuri apoditticamente e facciamo i superiori? Chi ha di più deve c… -