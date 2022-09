Cdm, le ultime nomine del governo Draghi: i ministri Guerini e Di Maio promuovono sei persone last minute (Di giovedì 29 settembre 2022) Ogni legislatura porta con sé le proprie infornate di nomine. Le sei firmate ieri sera, 28 settembre, nel consiglio dei ministri, potrebbe essere l’ultimo pacchetto di “promozioni” del governo Draghi, guardate in tralice da più parti visto che arrivano dopo il chiaro risultato delle elezioni del 25 settembre. A promuoverle, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il titolare della Difesa Lorenzo Guerini. Il capo della Farnesina ha chiesto e ottenuto «il collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Gabriella Gemma Antonietta Biondi presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, Ufficio per gli affari diplomatici e il conferimento al ministro plenipotenziario Bruno Antonio Pasquino delle funzioni di Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica». Due ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 settembre 2022) Ogni legislatura porta con sé le proprie infornate di. Le sei firmate ieri sera, 28 settembre, nel consiglio dei, potrebbe essere l’ultimo pacchetto di “promozioni” del, guardate in tralice da più parti visto che arrivano dopo il chiaro risultato delle elezioni del 25 settembre. A promuoverle, il ministro degli Esteri Luigi Die il titolare della Difesa Lorenzo. Il capo della Farnesina ha chiesto e ottenuto «il collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Gabriella Gemma Antonietta Biondi presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, Ufficio per gli affari diplomatici e il conferimento al ministro plenipotenziario Bruno Antonio Pasquino delle funzioni di Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica». Due ...

