Brasile, crolla un ponte nello stato di Amazonas: almeno tre morti (Di giovedì 29 settembre 2022) almeno tre persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite nel crollo di un ponte nello stato brasiliano di Amazonas. Lo rendono noto le autorita' locali. La struttura, situata nei pressi di Careiro ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022)tre persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite nel crollo di unbrasiliano di. Lo rendono noto le autorita' locali. La struttura, situata nei pressi di Careiro ...

