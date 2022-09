Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,38%) (Di giovedì 29 settembre 2022) La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno più, seguendo il recupero degli indici azionari Usa e dopo l'intervento della Bank of England a sostegno dei titoli di Stato britannici. Il listino di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022) Ladiavvia gli scambi col segno più, seguendo il recupero degli indici azionari Usa e dopo l'intervento della Bank of England a sostegno dei titoli di Stato britannici. Il listino di ...

