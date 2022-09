Bones and All: il trailer del film di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet (Di giovedì 29 settembre 2022) Luca Guadagnino è tornato alla regia con Bones and All, film di cui è stato diffuso un nuovo trailer e che vede protagonisti Timothée Chalamet e Taylor Russell. Bones and all, il nuovo film diretto da Luca Guadagnino con star Timothée Chalamet e Taylor Russell (premiata alla Mostra del cinema di Venezia), arriverà nei cinema americani il 23 novembre e online è stato condiviso il nuovo trailer sulle note di una canzone di Leonard Cohen. Il video introduce i due giovani protagonisti che si ritrovano a dover fare i conti con i loro impulsi, essendo cannibali, amore e il duro mondo che li circonda. Luca Guadagnino ha scelto ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 settembre 2022)è tornato alla regia conand All,di cui è stato diffuso un nuovoe che vede protagonistie Taylor Russell.and all, il nuovodiretto dacon stare Taylor Russell (premiata alla Mostra del cinema di Venezia), arriverà nei cinema americani il 23 novembre e online è stato condiviso il nuovosulle note di una canzone di Leonard Cohen. Il video introduce i due giovani protagonisti che si ritrovano a dover fare i conti con i loro impulsi, essendo cannibali, amore e il duro mondo che li circonda.ha scelto ...

