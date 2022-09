ATP 250 Sofia, Fognini e Bolelli in semifinale nel torneo di doppio (Di giovedì 29 settembre 2022) La coppia azzurra composta da Fabio Fognini e Simone Bolelli approda in semifinale nel torneo di doppio dell’ATP 250 di Sofia. Gli italiani hanno sconfitto in due set, 6-3/6-4, la coppia bulgara Donski/Lazarov, raggiungendo così l’atto finale del torneo bulgaro. A dividere dal titolo gli azzurri, ora ci sono i tedeschi Fallert e Otte. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) La coppia azzurra composta da Fabioe Simoneapproda inneldidell’ATP 250 di. Gli italiani hanno sconfitto in due set, 6-3/6-4, la coppia bulgara Donski/Lazarov, raggiungendo così l’atto finale delbulgaro. A dividere dal titolo gli azzurri, ora ci sono i tedeschi Fallert e Otte. SportFace.

ItaliaTeam_it : ALEEEEEEEEE ???? Lorenzo Sonego fa suo il torneo ATP 250 di Metz! Battuto in finale Bublik 7-6 6-2! ?? #ItaliaTeam |… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Atp 250 #Metz, Sonego trionfa in finale L'azzurro vince 7-6, 6-2 contro #Bublik ?? IPA/Fotogramma… - sportface2016 : ATP 250 Sofia, #Fognini e #Bolelli in semifinale nel torneo di doppio - livetennisit : ATP 250 Sofia: Il programma completo di Venerdì 30 Settembre 2022. In campo Sinner e Musetti ed il doppio Fognini-B… - Labellasospesa : RT @Agenzia_Ansa: Jannik Sinner va ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Sofia, in cui ha trionfato nelle ultime due edizioni. L'altoat… -