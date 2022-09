Umberto Bossi eletto al Senato. L'annuncio di Calderoli: 'C'era stato un errore' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Umberto Bossi sarà ancora al Senato . La notizia della sua sconfitta alle elezioni era stata vista dai militanti della Lega come la fine di un'epoca e la crisi del partito. Ma in realtà è stato un ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 settembre 2022)sarà ancora al. La notizia della sua sconfitta alle elezioni era stata vista dai militanti della Lega come la fine di un'epoca e la crisi del partito. Ma in realtà èun ...

