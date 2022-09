Si avvicina il momento realtà per Putin. E non è un bene (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mikhail Khodorkovsky, magnate esiliato dalla Russia e ora leader dell’anti-Putinista “Open Russia”, fa su Twitter un ritratto caustico della situazione in Ucraina: “La Russia è molto probabilmente il primo e unico stato al mondo in cui le persone fuggono non perché qualcuno abbia invaso il loro Paese, ma perché hanno invaso un altro Paese”. La mobilitazione militare speciale invocata da Vladimir Putin non va eccezionalmente bene. Il richiamo di 300mila riservisti convocati per bilanciare perdite e difficoltà nella campagna ucraina ha prodotto fughe di massa. Il Kazakistan, che non sostiene apertamente la guerra russa e sta rompendo la sfera di influenza (ex)sovietica centro-asiatica, fa sapere che 98mila russi in età militare sono entrati nel Paese. Fuggiti dal rischio di essere spediti al fronte. Va anche detto che di quelli che ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mikhail Khodorkovsky, magnate esiliato dalla Russia e ora leader dell’anti-ista “Open Russia”, fa su Twitter un ritratto caustico della situazione in Ucraina: “La Russia è molto probabilmente il primo e unico stato al mondo in cui le persone fuggono non perché qualcuno abbia invaso il loro Paese, ma perché hanno invaso un altro Paese”. La mobilitazione militare speciale invocata da Vladimirnon va eccezionalmente. Il richiamo di 300mila riservisti convocati per bilanciare perdite e difficoltà nella campagna ucraina ha prodotto fughe di massa. Il Kazakistan, che non sostiene apertamente la guerra russa e sta rompendo la sfera di influenza (ex)sovietica centro-asiatica, fa sapere che 98mila russi in età militare sono entrati nel Paese. Fuggiti dal rischio di essere spediti al fronte. Va anche detto che di quelli che ...

