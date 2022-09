(Di mercoledì 28 settembre 2022) Chi è, il giornalista italiano ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di mercoledì 28 settembre?e carriera Nato a Palermo il 31 gennaio 1973,è un giornalista, scrittore etelevisivo italiano. Figlio del capocronista del quotidiano di Palermo Giornale di Sicilia Giuseppe, ha cominciato a collaborare all’età di appena 16 anni, nel 1989, al quotidiano catanese La Sicilia e, successivamente, con l’emittente regionale Telecolor Video 3. In questo periodo, ha cominciato a collaborare anche con Canale 5 inviando servizi chiusi e immagini sulla cronaca siciliana. Nel 1992, è stato notato da Enrico Mentana e ha debuttato in Fininvest nel ruolo di ...

ParliamoDiNews : Sapete chi è Salvo Sottile? Sarah Varetto, Giuseppe e Maya, ex moglie e figli #28Settembre #GossipeTv - SMSNEWSOFFICIAL : Salvo Sottile tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno” - DelosBooks : Quale sottile filo, tra Cristoforo Colombo e un microchip? Nella cattedrale di Cremona, tra un branco di “lupi “aff… - zazoomblog : “Programma sospeso”. I Fatti Vostri l’annuncio improvviso di Salvo Sottile: niente diretta - #“Programma #sospeso”… - eziopreggio : @anates_it Sottile come Salvo -

LA NOTIZIA

Dopo una stagione come principale volto del programma in cui ha gestito una rubrica fissa all'interno della trasmissione,è stato ...Infatti, durante il programma televisivo I Fatti Vostri , intervistato da, Alex Nuccetelli aveva fatto delle precisazioni sulla fine della storia tra Ilary e Totti . Tra queste, c'era ... Salvo Sottile: biografia vita privata, separato, moglie, fidanzata, tremore e malattia dell'ex conduttore di Quarto Grado Dopo una stagione come principale volto del programma in cui ha gestito una rubrica fissa all’interno della trasmissione, Salvo Sottile è stato ...Le due donne della provincia di Palermo hanno raccontato del loro passato di violenze e hanno chiesto di poter tornare a essere una famiglia ...