Reddito di cittadinanza, Calenda a Tg2 Post: Lo pagano gli italiani, non Conte (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Voglio dire a Conte che il Reddito di cittadinanza non è pagato da lui ma dai cittadini italiani: infermieri, insegnanti, poliziotti e pensionati”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a Tg2 Post. “Lo terrei” destinandolo effettivamente “a chi non può lavorare. Le agenzie private devono poter formare quelle 500mila persone che le imprese richiedono e non trovano e poi ti devono offrire un lavoro, e se lo rifiuti, perdi il Reddito”, spiega. “Fatto come è adesso, non è giusto, è immorale: al sud, Conte sta facendo una campagna vergognosa, lo chiamano ‘il papà del Reddito’. Ma lo sono gli italiani che lo pagano con le tasse, non lui”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Voglio dire ache ildinon è pagato da lui ma dai cittadini: infermieri, insegnanti, poliziotti e pensionati”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, a Tg2. “Lo terrei” destinandolo effettivamente “a chi non può lavorare. Le agenzie private devono poter formare quelle 500mila persone che le imprese richiedono e non trovano e poi ti devono offrire un lavoro, e se lo rifiuti, perdi il”, spiega. “Fatto come è adesso, non è giusto, è immorale: al sud,sta facendo una campagna vergognosa, lo chiamano ‘il papà del’. Ma lo sono gliche locon le tasse, non lui”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

marattin : A sinistra - in rosso - le zone con più alta concentrazione di reddito di cittadinanza. A destra - in giallo - le z… - Mov5Stelle : Chi vuole assumersi una responsabilità di governo sappia che sul reddito di cittadinanza come pure sul principio di… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, la Commissione Ue invita gli Stati a rafforzarlo: “Svolge un ruolo chiave durante i period… - Regina27676348 : RT @ItaliaViva: La nostra sarà un'opposizione dura ma civile, riformista. Poi c'è l'opposizione di sinistra massimalista che difende il red… - gicolino69 : @confundustria Grazie Rosato in Sauvignon, un altro peso da sopportare, un nullafacente che dobbiamo retribuire con… -