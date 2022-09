Ore di sconforto per Elenoire Ferruzzi al GF VIP 7: lo sfogo e le parole di Luca (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo la diretta e la difficile puntata del Grande Fratello VIP 7, Elenoire Ferruzzi ha avuto un momento di sconforto. Post puntata, nella notte, la vippona, si era parecchio inalberata, prendendosela con gli autori, rei di aver montato solo quello che hanno voluto per far si che i concorrenti litigassero. Poi ieri sera, ha invece scelto di isolarsi, chiacchierando un po’ con Sara e Antonella prima, e poi con Luca. Momento di down quindi per la Ferruzzi che ha provato a spiegare quello che è successo. “Non sto bene, anche per quello che è successo ieri. Ok che poi nelle prossime puntate parleranno d’altro, ma è una cosa ben più profonda. Sono arrabbiata anche perché non mi sento capita e sono ferita. Io provo delle cose vere e non sono stata creduta“ ha detto Elenoire cercando di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo la diretta e la difficile puntata del Grande Fratello VIP 7,ha avuto un momento di. Post puntata, nella notte, la vippona, si era parecchio inalberata, prendendosela con gli autori, rei di aver montato solo quello che hanno voluto per far si che i concorrenti litigassero. Poi ieri sera, ha invece scelto di isolarsi, chiacchierando un po’ con Sara e Antonella prima, e poi con. Momento di down quindi per lache ha provato a spiegare quello che è successo. “Non sto bene, anche per quello che è successo ieri. Ok che poi nelle prossime puntate parleranno d’altro, ma è una cosa ben più profonda. Sono arrabbiata anche perché non mi sento capita e sono ferita. Io provo delle cose vere e non sono stata creduta“ ha dettocercando di ...

