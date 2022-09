Nadef: fonti, crescita Pil rivista al ribasso, ferma a +0,7% (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos) - fonti del Mef confermano all'Adnkronos stime al ribasso del Pil per il 2023, con una crescita che dovrebbe attestarsi a un +0,7%, in forte calo rispetto al 2,4% messo nero su bianco nell'aprile scorso. E' questo il 'numero' che dovrebbe essere scritto nero su bianco sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza attesa in Cdm oggi per il via libera. La Nadef conterrà solo il quadro tendenziale e non quello programmatico, lasciando la programmazione delle spese al governo che verrà. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos) -del Mef conno all'Adnkronos stime aldel Pil per il 2023, con unache dovrebbe attestarsi a un +0,7%, in forte calo rispetto al 2,4% messo nero su bianco nell'aprile scorso. E' questo il 'numero' che dovrebbe essere scritto nero su bianco sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza attesa in Cdm oggi per il via libera. Laconterrà solo il quadro tendenziale e non quello programmatico, lasciando la programmazione delle spese al governo che verrà.

aless_marchetti : Secondo fonti citate da @business il governo #Draghi nella #Nadef dovrebbe fissare il #deficit 2023 tra il 4.5 e il… - antobgl : RT @GioFaggionato: La Nadef, precisano fonti di Palazzo Chigi, 'conterrà solo il quadro tendenziale e non quello programmatico'. Tradotto:… - PazzoPerDomani : RT @GioFaggionato: La Nadef, precisano fonti di Palazzo Chigi, 'conterrà solo il quadro tendenziale e non quello programmatico'. Tradotto:… - uandarin : RT @GioFaggionato: La Nadef, precisano fonti di Palazzo Chigi, 'conterrà solo il quadro tendenziale e non quello programmatico'. Tradotto:… - marioricciard18 : RT @GioFaggionato: La Nadef, precisano fonti di Palazzo Chigi, 'conterrà solo il quadro tendenziale e non quello programmatico'. Tradotto:… -

Nadef: Consiglio dei ministri oggi alle 16 Il Consiglio dei ministri si terra' oggi alle ore 16 a Palazzo Chigi. Tra i punti all'ordine del giorno anche la Nota di aggiornamento al Def. Lo indicano fonti della Presidenza del Consiglio. fil 28 - 09 - 22 11:32:28 (0301)PA 5 NNNN **Nadef: verso Cdm alle 16** Roma, 28 set. " Il Consiglio dei ministri chiamato a varare la Nadef, atteso per domani, potrebbe essere anticipato al pomeriggio di oggi, alle 16. Lo si apprende da fonti di governo. I ministri sono stati infatti preallertati ed è in corso, da pochi minuti, il ... Il Sannio Quotidiano Nadef: fonti, crescita Pil rivista al ribasso, ferma a +0,7% Roma, 28 set. (Adnkronos) - Fonti del Mef confermano all'Adnkronos stime al ribasso del Pil per il 2023, con una crescita che dovrebbe attestarsi a un +0,7%, in forte calo rispetto al 2,4% messo nero. Nadef: verso Cdm alle 16 Roma, 28 set. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri chiamato a varare la Nadef, atteso per domani, potrebbe essere anticipato al pomeriggio di oggi, alle 16. Lo si apprende da fonti di governo. Il Consiglio dei ministri si terra' oggi alle ore 16 a Palazzo Chigi. Tra i punti all'ordine del giorno anche la Nota di aggiornamento al Def. Lo indicanodella Presidenza del Consiglio. fil 28 - 09 - 22 11:32:28 (0301)PA 5 NNNNRoma, 28 set. " Il Consiglio dei ministri chiamato a varare la, atteso per domani, potrebbe essere anticipato al pomeriggio di oggi, alle 16. Lo si apprende dadi governo. I ministri sono stati infatti preallertati ed è in corso, da pochi minuti, il ... Nadef: fonti, crescita Pil rivista al ribasso, ferma a +0,7% Roma, 28 set. (Adnkronos) - Fonti del Mef confermano all'Adnkronos stime al ribasso del Pil per il 2023, con una crescita che dovrebbe attestarsi a un +0,7%, in forte calo rispetto al 2,4% messo nero.Roma, 28 set. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri chiamato a varare la Nadef, atteso per domani, potrebbe essere anticipato al pomeriggio di oggi, alle 16. Lo si apprende da fonti di governo.