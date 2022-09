Meloni: stop a mistificazioni, il centrodestra è pronto. Oggi Cdm sulla Nadef (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il centrodestra è al lavoro sulla composizione della squadra di governo. Un progetto che vede come novità l’idea di nominare dei vicepremier. Due caselle che potrebbero essere affidate a Tajani e Matteo Salvini. Centrale il tema delle riforme da fare. Il corrdinatore di Fdi Donzelli: «Vogliamo dialogare con tutti» Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ilè al lavorocomposizione della squadra di governo. Un progetto che vede come novità l’idea di nominare dei vicepremier. Due caselle che potrebbero essere affidate a Tajani e Matteo Salvini. Centrale il tema delle riforme da fare. Il corrdinatore di Fdi Donzelli: «Vogliamo dialogare con tutti»

padanianb : @GBGuerri I liberisti non stanno con Meloni, é contro ogni idea liberale, forse dei liberali classici. A me sembra… - marilenagasbar1 : RT @Anna302478978: @marilenagasbar1 @BelpietroTweet @PaolaSimonin Infatti ho specificato : voglio illudermi Comunque sia penso che la did… - Anna302478978 : @marilenagasbar1 @BelpietroTweet @PaolaSimonin Infatti ho specificato : voglio illudermi Comunque sia penso che l… - AlexBillyBisi : @darioricci1292 Il Pd non voleva vincere altrimenti non avrebbe presentato chi ha presentato Si doveva far salire la Meloni e stop - Lore_ForThe : Raga io non scasso il cazzo con la storia del #fascismo Però ammettetelo porcodio, la nostra nuova premier ha tend… -