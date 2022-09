LIVE – Schio-Virtus Bologna 27-11 | finale Supercoppa 2022 Serie A1 femminile basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Ilindi Famila WuberSegafredo, sfida valida comedelladellaA1di. Prosegue la sfida infinita tra le venete e le emiliane, dopo che la formazione vicentina, nella passata stagione, hanno battuto le Vu Nere sia nelladi Coppa Italia che in quella dei playoff Scudetto. In semiha battuto Lucca, mentreha surclassato Ragusa. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di mercoledì 28 settembre, con Sportface che vi fornirà unscore aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA E ...