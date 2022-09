Jack Ryan 3 debutta su Prime Video a dicembre: data d’uscita e trama della penultima stagione (Di mercoledì 28 settembre 2022) Buone notizie per il pubblico di Jack Ryan 3: l’action drama di spionaggio con John Krasinski, creato da Carlton Cuse e Graham Roland ispirandosi al personaggio omonimo ideato dallo scrittore e sceneggiatore Tom Clancy, debutta su Prime Video entro l’anno. La data d’uscita appena annunciata per Jack Ryan 3 è il 21 dicembre: la terza stagione vedrà il protagonista inseguito sia dalla CIA in giro per il mondo, con un nuovo nemico mortale da combattere. Mentre cerca di abbattere una fazione ribelle internazionale, Jack viene ingiustamente accusato di tradimento, finendo per diventare un bersaglio per i suoi stessi colleghi. E come se non bastassero i pericoli a cui è esposto, dovrà ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Buone notizie per il pubblico di3: l’action drama di spionaggio con John Krasinski, creato da Carlton Cuse e Graham Roland ispirandosi al personaggio omonimo ideato dallo scrittore e sceneggiatore Tom Clancy,suentro l’anno. Laappena annunciata per3 è il 21: la terzavedrà il protagonista inseguito sia dalla CIA in giro per il mondo, con un nuovo nemico mortale da combattere. Mentre cerca di abbattere una fazione ribelle internazionale,viene ingiustamente accusato di tradimento, finendo per diventare un bersaglio per i suoi stessi colleghi. E come se non bastassero i pericoli a cui è esposto, dovrà ...

