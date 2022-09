Incidente al Malpensa Express | tragedia sfiorata nella notte a Milano

SettenewsWeb : Gli accertamenti già avviati per chiarire cosa sia esattamente successo, spiegheranno la dinamica dell'incidente ch… - malpensa24 : Il treno partito da #Malpensa si è schiantato contro un macchinario per la posa di piastrelle lasciato sui binari -

MilanoToday.it

UnExpress devastato, un carrello per la manutenzione dei binari divelto e rovesciato sui binari attorno a una dozzina di operai con i giubbini catarifrangenti. È la scena dell'...... arriva aper partire e mentre si trova, con il trolley e il telefonino tra le mani, c'è ... Evidente, allora, che il ct sottoscrive la scelta anche per evitare undiplomatico. Perché ... Tragedia sfiorata: Malpensa express travolge un carrello manutenzione È successo nella stazione di Domodossola nella serata di lunedì 26 settembre. Fortunatamente non ci sono stati feriti ...Due incidenti a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro hanno mandato in tilt il traffico in direzione aeroporto: il bilancio è di tre feriti, fortunatamente non gravi.