In viaggio, mentre si usa Google Maps e con gli amici: queste le situazioni che provocano più ansia se la batteria dello smartphone è scarica. Qui i dispositivi più duraturi per non rimanere 'a secco'... (Di mercoledì 28 settembre 2022) Vi siete mai sentiti in ansia perché la batteria del telefono si stava scaricando? Non siete i soli: secondo una ricerca di OnePlus, tre persone su quattro (73%) non escono di casa con batteria sotto il 20%. E ci sono situazioni specifiche in cui restare ‘a secco’ ci preoccupa di più: mentre usiamo Google Maps (45%), quando siamo in giro con gli amici (25%) o durante una vacanza (30%). Carica non-stop: gli smartphone che durano di più guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 28 settembre 2022) Vi siete mai sentiti inperché ladel telefono si stavando? Non siete i soli: secondo una ricerca di OnePlus, tre persone su quattro (73%) non escono di casa consotto il 20%. E ci sonospecifiche in cui restare ‘a’ ci preoccupa di più:usiamo(45%), quando siamo in giro con gli(25%) o durante una vacanza (30%). Carica non-stop: gliche durano di più guarda le foto ...

