Governo, Cacciari: “Meloni non può dare ministero top a Salvini” (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – “E’ chiaro che Meloni non può dare a Salvini nessun ministero di rilievo”. Massimo Cacciari, ospite di Otto e Mezzo, risponde così alle domande sul nascente Governo di Giorgia Meloni dopo le elezioni politiche 2022 che hanno decretato il trionfo di Fratelli d’Italia. “Giorgia Meloni ha vinto le elezioni e ha ottenuto una vittoria netta, sua e del suo partito, un po’ in tutte le regioni. Al Nord ha scalzato la Lega, per il momento. Il fatto che il premier sia una donna dovrebbe costituire un fatto di rilievo nel nostro paese: prima di mandarla a casa, anche da questo punto di vista, ce ne vuole un po’. Queste sono le carte a favore, ma infinitamente di più sono le difficoltà”, dice Cacciari. “E’ chiaro che non può ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – “E’ chiaro chenon puònessundi rilievo”. Massimo, ospite di Otto e Mezzo, risponde così alle domande sul nascentedi Giorgiadopo le elezioni politiche 2022 che hanno decretato il trionfo di Fratelli d’Italia. “Giorgiaha vinto le elezioni e ha ottenuto una vittoria netta, sua e del suo partito, un po’ in tutte le regioni. Al Nord ha scalzato la Lega, per il momento. Il fatto che il premier sia una donna dovrebbe costituire un fatto di rilievo nel nostro paese: prima di mandarla a casa, anche da questo punto di vista, ce ne vuole un po’. Queste sono le carte a favore, ma infinitamente di più sono le difficoltà”, dice. “E’ chiaro che non può ...

18ottobre1775 : @Cartabiancarai3 Il primo governo #Mussolini ottenne la fiducia da tutto il centro destra dell'epoca, compresi i po… - telodogratis : Governo, Cacciari: “Meloni non può dare ministero top a Salvini” - italiaserait : Cacciari sul governo che verrà: “La Meloni non può dare nessun ministero di rilievo a Salvini” - fisco24_info : Governo, Cacciari: 'Meloni non può dare ministero top a Salvini': (Adnkronos) - 'La leader di Fdi ha carte da gioca… - ledicoladelsud : Governo, Cacciari: “Meloni non può dare ministero top a Salvini” -