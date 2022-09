Ginevra Lamborghini minaccia di tirare una tazzina in testa a Giaele (VIDEO) (Di mercoledì 28 settembre 2022) Questi vipponi si stanno davvero impegnando tanto per dimostrare di guadagnare il cachet che Mediaset sta pagando loro…E ogni giorno regalano decine e decine di dinamiche. Pochi minuti fa si è acceso un altro scontro tra due protagoniste del Grande Fratello VIP 7. Vi avevamo detto che il fatto che molti personaggi fossero dei semi sconosciuti avrebbe reso più frizzante il gioco, visto che hanno ben poco da perdere e non sbagliavamo. Dopo l’ultima diretta, Giaele e Ginevra Lamborghini si sono scontrate in diverse occasioni. Alla De Donà non è andato affatto giù il discorso che Ginevra ha fatto in diretta, dicendo che lei non ama suo marito, ma ama il conto in banca. E da quel momento, lo scontro si è fatto serrato, con Giaele che ha fatto anche intendere di sapere molte cose su Ginevra ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 settembre 2022) Questi vipponi si stanno davvero impegnando tanto per dimostrare di guadagnare il cachet che Mediaset sta pagando loro…E ogni giorno regalano decine e decine di dinamiche. Pochi minuti fa si è acceso un altro scontro tra due protagoniste del Grande Fratello VIP 7. Vi avevamo detto che il fatto che molti personaggi fossero dei semi sconosciuti avrebbe reso più frizzante il gioco, visto che hanno ben poco da perdere e non sbagliavamo. Dopo l’ultima diretta,si sono scontrate in diverse occasioni. Alla De Donà non è andato affatto giù il discorso cheha fatto in diretta, dicendo che lei non ama suo marito, ma ama il conto in banca. E da quel momento, lo scontro si è fatto serrato, conche ha fatto anche intendere di sapere molte cose su...

lacommare_ : #ElettraLamborghini rompe il silenzio, lungo sfogo contro #ginevralamborghini #gfvip #grandefratellovip #tzvip - Giusy12053168 : RT @nonseipronta: I CONTROCOGLIONI DI GINEVRA LAMBORGHINI RAGAZZI. #GFvip - HravenJ : Ragazzi... Ginevra inizia a tirar fuori la Lamborghini che c'è in lei... ??prima o poi verrà squalificata per aver t… - Novella_2000 : Elettra Lamborghini conferma con un like il motivo REALE della sua lite con Ginevra? - ge01561761 : @king_del_trash il realtà ginevra è entrata a prescindere da “sorella di” è entrata perché Lamborghini -