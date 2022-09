Via obbligo di mascherine negli ospedali e sui trasporti pubblici. Niente proroga dopo il 30 settembre (Di martedì 27 settembre 2022) Non è prevista alcuna proroga per l'obbligo dell'uso delle mascherine su bus, metro e treni, ma anche dentro ospedali, ambulatori medici e Rsa. Lo si apprende da ambienti del ministero della Salute. Il provvedimento scade il prossimo 30 settembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 settembre 2022) Non è prevista alcunaper l'dell'uso dellesu bus, metro e treni, ma anche dentro, ambulatori medici e Rsa. Lo si apprende da ambienti del ministero della Salute. Il provvedimento scade il prossimo 30. L'articolo .

