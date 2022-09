Rifondazione Pd senza Letta | è caccia al successore

(Di martedì 27 settembre 2022) Il segretario sconfitto resta da "traghettatore" in vista del congresso che sceglierà il suo erede. Accuse al "fuoco amico" degli ex alleati Dem divisi sulla possibile nuova intesa con i 5s. In pole position i leader dell'Emilia-Romagna

... ma una totaledi un soggetto politico che dia rappresentanza a quella parte di Paese ... Leggi Anche dal blog di SostenitoreLetta il Pd ha due alternative: guardare a un centro già ...... come se il problema fosse solo la scelta del segretario e non un orizzonte di... proseguiti lanciando l'allarme democraticoaccompagnarlo con la proposta di un Cln perché, da che ... Rifondazione del Pd ma senza Letta: "Non mi ricandido". Da Bonaccini a Schlein caccia al successore Il segretario sconfitto resta da "traghettatore" in vista del congresso che sceglierà il suo erede. Accuse al "fuoco amico" degli ex alleati Dem divisi sulla possibile nuova intesa con i 5s. In pole p ...I dem di Letta reagiscono a una sconfitta straordinaria con metodi ordinari (correnti e congresso), nonostante i metodi ordinari l’abbiano portati a una ...