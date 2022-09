Pd: Orlando, 'serve un nuovo Pd o qualcosa che vada oltre il Pd' (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Proprio perché la sconfitta non è una sconfitta ordinaria e, proprio perché gli errori commessi sono la conseguenza di nodi non sciolti, abbiamo bisogno di un momento di profondo ripensamento del Pd. Non uso, per evidenti ragioni, la parola rifondazione, ma quello è il senso. Non siamo di fronte a un passaggio ordinario, ma straordinario, che chiama in causa l'identità e la nostra funzione storica". Così Andrea Orlando ad HuffPost. "Credo che stavolta la grande maggioranza dei nostri dirigenti e dei nostri militanti sia consapevole che siamo vicini a un punto di non ritorno, di fronte al quale occorre una risposta straordinaria". Che cosa intende per risposta straordinaria? "Non un congresso che possiamo fare soltanto tra di noi. Abbiamo commesso già questo errore". Concretamente? "Una grande costituente. Tutti i grandi soggetti riformisti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Proprio perché la sconfitta non è una sconfitta ordinaria e, proprio perché gli errori commessi sono la conseguenza di nodi non sciolti, abbiamo bisogno di un momento di profondo ripensamento del Pd. Non uso, per evidenti ragioni, la parola rifondazione, ma quello è il senso. Non siamo di fronte a un passaggio ordinario, ma straordinario, che chiama in causa l'identità e la nostra funzione storica". Così Andreaad HuffPost. "Credo che stavolta la grande maggioranza dei nostri dirigenti e dei nostri militanti sia consapevole che siamo vicini a un punto di non ritorno, di fronte al quale occorre una risposta straordinaria". Che cosa intende per risposta straordinaria? "Non un congresso che possiamo fare soltanto tra di noi. Abbiamo commesso già questo errore". Concretamente? "Una grande costituente. Tutti i grandi soggetti riformisti ...

Arturo_Parisi : RT @ilfoglio_it: Enrico Letta annuncia che non si presenterà al congresso. I tormenti della due anime del partito in vista di marzo. Per Or… - LeoMarongiu : @VittorioRamundi @riotta Palchi e mani strette, serve tutto. Sono venuto davanti alle Fabbriche, ci abbiamo portat… - antonionota5 : RT @HuffPostItalia: Andrea Orlando: “Serve un nuovo Pd o qualcosa che vada oltre il Pd” - zazoomblog : Andrea Orlando: “Serve un nuovo Pd o qualcosa che vada oltre il Pd” - #Andrea #Orlando: #“Serve #nuovo - HuffPostItalia : Andrea Orlando: “Serve un nuovo Pd o qualcosa che vada oltre il Pd” -