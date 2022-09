Milan, c'è anche il City in pressing su Leao (Di martedì 27 settembre 2022) MilanO - Gli occhi della Premer League su uno dei talenti più cristallini dell'intera serie A. Il Chelsea in estate ha chiesto Rafael Leao, e anche se al Milan non è mai arrivata una proposta ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 settembre 2022)O - Gli occhi della Premer League su uno dei talenti più cristallini dell'intera serie A. Il Chelsea in estate ha chiesto Rafael, ese alnon è mai arrivata una proposta ...

AntoVitiello : #Maldini sul mercato: 'Offerte rifiutate? Si, abbiamo detto ad alcuni club stranieri di non presentarsi nemmeno. Th… - lucabianchin7 : Novità sulla situazione #Leao. Rafa ha fretta di firmare un nuovo contratto e la sua priorità è farlo col #Milan.… - lucabianchin7 : Gerry #Cardinale pianifica un viaggio in Italia per Milan-Juve. Se tutto andrà secondo i piani, guarderà dal vivo a… - Livia_DiGioia : RT @FraNasato: 'Se siamo qui è perchè crediamo al progetto San Siro. Ovviamente guardiamo anche altrove perchè dobbiamo avere delle alterna… - MSpekled : RT @FraNasato: 'Se siamo qui è perchè crediamo al progetto San Siro. Ovviamente guardiamo anche altrove perchè dobbiamo avere delle alterna… -