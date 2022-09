Mercato: niente Napoli per Solbakken, Roma ad un passo (Di martedì 27 settembre 2022) Ola Solbakken non vestirà la maglia del Napoli Con tutta probabilità Ola Solbakken non vestirà la maglia del Napoli. A dicembre il suo contratto con … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 27 settembre 2022) Olanon vestirà la maglia delCon tutta probabilità Olanon vestirà la maglia del. A dicembre il suo contratto con … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

