Mario Balotelli non ci sta: "Io al Cagliari? Chi vi da queste notizie false?" (Di martedì 27 settembre 2022) In queste ore si è parlato di un possibile addio di Mario Balotelli al Sion, club in cui è arrivato nella scorsa sessione di mercato. Il Cagliari si sarebbe messo al lavoro per portare in Sardegna l'attaccante italiano. Notizia smentita proprio dal diretto interessato che ha commentato la notizia riportata da SportMediaset: "Ma allora lo fate apposta, chi vi da queste notizie false e folli?" Commenta così l'attaccante le voci false sul suo conto che chiama anche in causa Silvio Berlusconi, patron di Mediaset e suo ex presidente a Milan e Monza.

