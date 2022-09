Lettera del Ds di ‘Villa dei Fiori’: “La commissione sui disabili si rifiuta di parlare con le famiglie” (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Il Direttore Sanitario di Villa dei Fiori, Fernando Zara, chiede l’intervento dell’Ordine dei Medici di Napoli per tutelare i diritti dei pazienti gravi e gravissimi che rischiano di essere spostati in RSA. In una Lettera inviata anche al Direttore Generale della ASL Salerno e ai vertici della Regione, Zara segnala il comportamento della commissione UVBR (valutazione del bisogno riabilitativo) del Distretto di Nocera. È la commissione che ogni sei mesi verifica la situazione dei pazienti e il loro percorso terapeutico fornendo le indicazioni sul proseguimento del trattamento. La questione, sollevata già nei giorni scorsi, è che per moltissimi di questi pazienti la commissione sta prefigurando un passaggio in RSA, ossia in strutture molto meno qualificate che non sarebbero in grado ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Il Direttore Sanitario di Villa dei Fiori, Fernando Zara, chiede l’intervento dell’Ordine dei Medici di Napoli per tutelare i diritti dei pazienti gravi e gravissimi che rischiano di essere spostati in RSA. In unainviata anche al Direttore Generale della ASL Salerno e ai vertici della Regione, Zara segnala il comportamento dellaUVBR (valutazione del bisogno riabilitativo) del Distretto di Nocera. È lache ogni sei mesi verifica la situazione dei pazienti e il loro percorso terapeutico fornendo le indicazioni sul proseguimento del trattamento. La questione, sollevata già nei giorni scorsi, è che per moltissimi di questi pazienti lasta prefigurando un passaggio in RSA, ossia in strutture molto meno qualificate che non sarebbero in grado ...

