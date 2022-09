Lega, "noi fondamentali al governo". A ottobre i congressi cittadini (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo due ore di lavoro nel consiglio federale della Lega da via Bellerio emergono le prime indicazioni. Con lo sguardo rivolto soprattutto al futuro e ai problemi da risolvere grazie al nuovo governo di centrodestra, di cui la "Lega sarà parte fondamentale". "C'è rammarico per la percentuale raggiunta" alle elezioni del 25 settembre, comunica l'ufficio stampa di Matteo Salvini. Un risultato che "si sperava migliore e che molti hanno spiegato con la convivenza forzata con Pd e 5Stelle. È emersa soddisfazione per i 95 parlamentari eletti (che Salvini riunirà giovedì pomeriggio a Roma). In apertura è stato sottolineato il calendario di tutti i congressi da celebrare nelle città entro la fine di ottobre: ad oggi sono già stati rinnovati ed eletti 767 segretari cittadini sui 1.367 ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo due ore di lavoro nel consiglio federale dellada via Bellerio emergono le prime indicazioni. Con lo sguardo rivolto soprattutto al futuro e ai problemi da risolvere grazie al nuovodi centrodestra, di cui la "sarà parte fondamentale". "C'è rammarico per la percentuale raggiunta" alle elezioni del 25 settembre, comunica l'ufficio stampa di Matteo Salvini. Un risultato che "si sperava migliore e che molti hanno spiegato con la convivenza forzata con Pd e 5Stelle. È emersa soddisfazione per i 95 parlamentari eletti (che Salvini riunirà giovedì pomeriggio a Roma). In apertura è stato sottolineato il calendario di tutti ida celebrare nelle città entro la fine di: ad oggi sono già stati rinnovati ed eletti 767 segretarisui 1.367 ...

