Indennità 150 euro disoccupati | requisiti | domanda | pagamento

Leggi su leggioggi

(Di martedì 27 settembre 2022) È in arrivo una nuovada 150anche per i. Il Decreto-legge del 23 settembre 2022 numero 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” ribattezzato Decreto “Aiuti-ter” prevede agli articoli 18 e 19, rispettivamente, un nuovo bonus una tantum per: Lavoratori dipendenti (articolo 18); Pensionati ed altre categorie di soggetti (articolo 19). Rientrano in quest’ultimo gruppo: Soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla ...