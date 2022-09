Ilary denuncia l'amico di Totti: "Basta bugia". Cosa detto in radio (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo l'ultima intervista rilasciata da Alex Nuccetelli, Ilary Blasi non ce la fa più e risponde per vie legali: ha fatto sapere di volerlo denunciare. Il pr e body builder, nonché miglior amico dell'ex marito Francesco Totti, ha raccontato a nel programma radiofonico “Turchesando” su radio Cusano Campus, alcuni particolari della vita intima della coppia. “Francesco è molto focoso – aveva detto Nuccetelli nell'intervista radiofonica- e una volta, parecchi anni fa, mi fece questa battuta: ‘Ma questa torna da Milano e mi dice che ha mal di testa', ed erano solo i primi mesi di relazione, non so come hanno proseguito per altri vent'anni". E poi ha aggiunto: “Non dico che Francesco sia stato totalmente un santo, ma in questi anni di difficoltà tra i ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo l'ultima intervista rilasciata da Alex Nuccetelli,Blasi non ce la fa più e risponde per vie legali: ha fatto sapere di volerlore. Il pr e body builder, nonché migliordell'ex marito Francesco, ha raccontato a nel programmafonico “Turchesando” suCusano Campus, alcuni particolari della vita intima della coppia. “Francesco è molto focoso – avevaNuccetelli nell'intervistafonica- e una volta, parecchi anni fa, mi fece questa battuta: ‘Ma questa torna da Milano e mi dice che ha mal di testa', ed erano solo i primi mesi di relazione, non so come hanno proseguito per altri vent'anni". E poi ha aggiunto: “Non dico che Francesco sia stato totalmente un santo, ma in questi anni di difficoltà tra i ...

