Ilary Blasi | allusioni-choc sulla sua vita sessuale | chi trascina in tribunale

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 settembre 2022) Dagli studi tv alle aule di. Qualche parole di troppo di Alex Nuccetelli, amico storico di Francesco Totti, potrebbe costare caro:ha deciso di sporgere querela per diffamazione dopo le sue ultime esternazioni, quelle relative alladella coppia che è scoppiata. Secondo Nuccetelli, Totti si sarebbe più volte lamentato del fatto chenon si concedesse affermando di avere "mal di testa". Insomma, rivelazioni di una "finezza" unica (ovviamente, è un eufemismo). Per la verità, Nuccetelli parla da settimane in molti programmi tv svelando dettagli che rompono l'armonia del silenzio, scelto da i due ex. Le sue sono notizie presunte, non si tratta della verità assoluta (servirebbero prove). Così ora la conduttrice è passata alle vie legali e ...