Il Partito Democratito in crisi d’identità e cresce la voglia di “andare oltre” (Di martedì 27 settembre 2022) Lo ripetono tutti nel Pd, non dovrà essere un congresso ordinario e tutto lascia pensare che non lo sarà. In ballo, stavolta, non c'è solo la sfida per la segreteria, di fatto è il Pd stesso ad essere in discussione e ormai sono in tanti a dirlo apertamente: il vero nodo è l'identità di un Partito, strattonato da un lato da Giuseppe Conte versione-Melenchon e dall'altro dai centristi di Carlo Calenda e Matteo Renzi che guardano a Macron. Il rischio che vedono Enrico Letta e i suoi è proprio di un Pd assediato come il Ps francese. La corsa al congresso sarà condizionata soprattutto da questa discussione, e lo dimostrano già oggi le uscite di esponenti come Goffredo Bettini, che teorizza un "Partito del conflitto democratico" (e lo fa sul Fatto quotidiano), e come Andrea Orlando, che ad Huffington post dice che "serve una grande costituente" per ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 27 settembre 2022) Lo ripetono tutti nel Pd, non dovrà essere un congresso ordinario e tutto lascia pensare che non lo sarà. In ballo, stavolta, non c'è solo la sfida per la segreteria, di fatto è il Pd stesso ad essere in discussione e ormai sono in tanti a dirlo apertamente: il vero nodo è l'identità di un, strattonato da un lato da Giuseppe Conte versione-Melenchon e dall'altro dai centristi di Carlo Calenda e Matteo Renzi che guardano a Macron. Il rischio che vedono Enrico Letta e i suoi è proprio di un Pd assediato come il Ps francese. La corsa al congresso sarà condizionata soprattutto da questa discussione, e lo dimostrano già oggi le uscite di esponenti come Goffredo Bettini, che teorizza un "del conflitto democratico" (e lo fa sul Fatto quotidiano), e come Andrea Orlando, che ad Huffington post dice che "serve una grande costituente" per ...

