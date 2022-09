Il direttore dell'Oim: "L'inverno sarà durissimo, in Ucraina c'è la vera emergenza umanitaria" (Di martedì 27 settembre 2022) "A causa della guerra il 50% delle persone ha perso tutto. In Africa i cambiamenti climatici e la difficoltà di accesso al cibo e alle fonti energetiche spingono i flussi migratori. In Libia situazione grave: i migranti riportati indietro spariscono nei centri di detenzione". Leggi su repubblica (Di martedì 27 settembre 2022) "A causaa guerra il 50%e persone ha perso tutto. In Africa i cambiamenti climatici e la difficoltà di accesso al cibo e alle fonti energetiche spingono i flussi migratori. In Libia situazione grave: i migranti riportati indietro spariscono nei centri di detenzione".

acmilan : ??? 'We want to create new memories' Paolo Maldini's comments at the 'Festival dello Sport di Trento' ??? 'Vogliamo… - ITAtradeagency : Il Direttore Generale Roberto Luongo, alla 39° edizione di @Cersaie, riafferma il ruolo di #ICE a sostegno dell'in… - V_Franceschelli : RT @anasfCF: ESG e sostenibilità: 'I consulenti finanziari hanno a loro disposizione formazione e strumenti. Oggi è importante fare il pass… - salvol : RT @andporta: Device per il monitoraggio dell'aderenza terapeutica, #telemedicina e digitale. Cosa pensano i pazienti di una sanità così te… - Leggimiii : RT @judytono3: 'Li tengono a casa con Tachipirina per giorni. Quando arrivano qui, al pronto soccorso, hanno già i polmoni bruciati dal vir… -