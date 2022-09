Eros e Michelle diventano nonni: Aurora Ramazzotti è incinta. La dedica fa sciogliere tutti (Di martedì 27 settembre 2022) Aurora Ramazzotti conferma: “Sì, sono incinta”. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti aspetta il primo bebè dal fidanzato Goffredo Cerza. Le indiscrezioni sulla gravidanza si sono rincorse per diverse settimane, ma solo pochi giorni fa Aurora ne ha dato l'annuncio ufficiale per mezzo di un video social molto ironico e divertente, come è nel suo stile. Poi ha scritto a corredo: “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene”. In pochi secondi la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022)conferma: “Sì, sono”. La figlia diHunziker edaspetta il primo bebè dal fidanzato Goffredo Cerza. Le indiscrezioni sulla gravidanza si sono rincorse per diverse settimane, ma solo pochi giorni fane ha dato l'annuncio ufficiale per mezzo di un video social molto ironico e divertente, come è nel suo stile. Poi ha scritto a corredo: “Volevamo scusarci congli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene”. In pochi secondi la figlia diHunziker ed...

